В сквере на 2-й Садовой могут открыть прокат светящихся скейтбордов

Сегодня, 17 сентября, в рамках рейда ОНФ по Саратову в связи с мониторингом реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» эксперты осмотрели сквер на 2-й Садовой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на общественной территории от Симбирцева до Серова установили новые урны, лавочки, гидропосев, автополив и детскую площадку с безопасными качелями.

Местные жители остались удовлетворены благоустройством.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Михаил Жуковский отметил, что в 2021 году в сквере можно будет установить прокат электросамокатов, светящихся скейтбордов для детей.

- Такой транспорт купит не каждый родитель, а если отдать рублей 50 за поездку — желающие найдутся, — подчеркнул он.

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