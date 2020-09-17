Актриса Саратовского ТЮЗа получила премию «Арлекин»

Народная артистка России, актриса Саратовского ТЮЗа Светлана Лаврентьева удостоилась премии «Арлекин».

- Награду в номинации «За великое служение театру для детей» она получила вчера, 16 сентября, на торжественной церемонии закрытия Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», — сообщили «КП-Саратов» в областном Минкульте.

Арт-директор премии, народный артист России Александр Петров отметил, что вся жизнь Лаврентьевой в театре является примером великого служения миру детства.

В прошлом году премию «Арлекин» в той же номинации получил супруг актрисы — народный артист России Юрий Ошеров, который погиб в том же году.

Лаврентьева создала экспозицию памяти художественного руководителя ТЮЗа, в которую вошел и врученный ему «Арлекин».

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