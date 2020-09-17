В Пугачеве Subaru вылетела с дороги: два человека пострадали

В Пугачеве Саратовской области вчера утром, 16 сентября, Subaru Forester вылетела с дороги.

- Авария произошла в семь утра напротив дома №31 по улице Комарова. 27-летний водитель съехал с проезжей части и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал сам рулевой и его 23-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

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