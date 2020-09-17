Десять человек тушили мусор в саратовском подъезде

В Саратове вчера вечером, 16 сентября, десять пожарных и две единицы техники выезжали тушить мусор.
- Сигнал о возгорании мусора на лестничной клетке первого этажа девятиэтажки на Зенитной улице поступил в 21:50, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Пожарные ликвидировали возгорание, его площадь составила 1 кв. м.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.