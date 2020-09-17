Десять человек тушили мусор в саратовском подъезде

В Саратове вчера вечером, 16 сентября, десять пожарных и две единицы техники выезжали тушить мусор.

- Сигнал о возгорании мусора на лестничной клетке первого этажа девятиэтажки на Зенитной улице поступил в 21:50, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Пожарные ликвидировали возгорание, его площадь составила 1 кв. м.

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