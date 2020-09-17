В Саратове и Энгельсе за сутки сбили двух пенсионеров

В Саратове и Энгельсе за прошедшие сутки, 16 сентября, сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 12:23 напротив дома №18 по Международной улице 55-летний водитель Toyota Corolla при движении задним ходом не заметил 82-летнюю пенсионерку и сбил ее.

Женщина попала в больницу.

Чуть позже, в 14:35 у дома №18 по улице Ломоносова 49-летняя водительница «Лада Веста» выезжала с прилегающей территории и сбила 72-летнего мужчину.

Оказалось, что пенсионер переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали.

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