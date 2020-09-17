В Вольске два десятка пожарных тушили вспыхнувшее здание

В Вольске Саратовской области вчера утром, 16 сентября, произошел пожар на Краснооктябрьской улице.

- Горела кровля неэксплуатируемого двухэтажного кирпичного здания. На место в 10:34 выехали шесть единиц техники и 21 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пожара составила 90 кв. м. По предварительным данным, он произошел из-за несоблюдения правил при проведении газоэлектросварочных работ.

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