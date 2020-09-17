Труп пенсионера три дня пролежал в коммуналке на Тверской

В Ленинском районе Саратова найден труп пожилого мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начала доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что 16 сентября жилец коммунальной квартиры дома по улице Тверская вызвал полицию из-за беспокойства о своем соседе — тот долго не выходил из своей комнаты.

Когда дверь была вскрыта, в помещении нашли труп. Эксперт предположил, что он умер не менее трех дней назад.

Сейчас следователи устанавливают точные причины смерти.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.