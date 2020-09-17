В Саратове в магазине пенсионерка своровала кошелек менеджера

В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемую в краже.

- В отдел 11 сентября обратилась 31-летняя менеджер. Она рассказала, что за день до этого в магазине на 4-й Нагорной, 20 у нее украли кошелек с 3,8 тыс. рублей и банковской картой, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и задержали 67-летнюю женщину из Энгельса. Она призналась в краже и отдала кошелек.

Пенсионерке выписали подписку о невыезде.

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