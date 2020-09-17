На СХИ из-за вставшего на путях автомобиля не ходят трамваи

Фото из соцсети

Сегодня утром, 17 сентября, в Саратове перестали полноценно ходить трамваи №11.

- Движение прервано в 07:15 у остановки «Жуковского» в сторону Мирного переулка из-за ДТП, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, проезду мешает вставший на путях автомобиль.

Из центра города вагоны перестали ходить в сторону Солнечного, а обратно они едут только до улицы Осипова.

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