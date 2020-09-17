Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве детсада в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве.

Речь идет о возможной махинации при строительстве детского сада в Энгельсе-1 на 160 мест. Заказчиком является УКС Энгельсского района, генеральным подрядчиком — ООО «Саратовоблжилстрой».

По предварительной версии, в ноябре 2019 года был заключен договор подряда также с ООО «Дэком» на выполнение работ по обеспечению электротехнических работ. А в декабре 2019 года эта фирма привлекла для установки охранной и пожарной сигнализации ООО «ПКП Электронно-инженерные системы».

Дело возбуждено по факту недостаточного выполнения работ на сумму 1,6 млн рублей.

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