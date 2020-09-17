За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 107 человек

Оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусной инфекцией на утро 17 сентября в Саратовской области.

Официально подтверждено 107 новых случаев. Выздоровели за сутки 110 человек.

Почти половина из них выявлена в Саратове — 58 человек, в Энгельсском районе — 12, в Балаковском — пять.

Массово заболевали люди старше 60 лет — таких 51 человек. Среди зараженных шесть детей до 14 лет.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 14 115 человек, выздоровели с начала эпидемии 9 269 пациентов.