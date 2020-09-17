В Саратове пропал парень в серой одежде

.

В Ленинском районе Саратова пропал 25-летний Роман Гюльахмедов.

- Его местонахождение неизвестно с 13 сентября 2020 года, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в группе соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза.

На момент пропажи Роман был одет серый джемпер, серые джинсы, бежевые мокасины.

Если вы видели пропавшего, позвоните по номеу 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.