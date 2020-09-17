В Саратове пропал парень в серой одежде

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В Ленинском районе Саратова пропал 25-летний Роман Гюльахмедов.
- Его местонахождение неизвестно с 13 сентября 2020 года, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в группе соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза.
На момент пропажи Роман был одет серый джемпер, серые джинсы, бежевые мокасины.
Если вы видели пропавшего, позвоните по номеу 8-800-700-54-52 или 112.
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