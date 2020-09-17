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В Саратовской области восемь человек отравились грибами

Пострадавших женщин больше, чем мужчин
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Восемь жителей Саратовской области съели дикорастущие грибы

Восемь жителей Саратовской области съели дикорастущие грибы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области за 2020 год восемь человек возрастом от 18 до 67 лет отравились грибами.

- Шесть женщин и двое мужчин, являющиеся балаковцами и саратовцами, съели дикорастущие грибы после приготовления. По словам заболевших, это были рядовки, маслята, поддубовики, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что нужно собирать только хорошо известные грибы в местах подальше от автомобильных и железных дорог и промышленных предприятий, не стоит покупать их у частных лиц в местах несанкционированной торговли.

Нельзя давать грибы детям до десяти лет, пожилым и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Условно-съедобные грибы — рядовки, паутинники, сыроежки и другие — требуют особо тщательной кулинарной обработки. Их нужно не менее 40 минут варить, отвар слить, а их промыть. А грибы млечники, например, грузди, нужно вымачивать в подсоленной воде, периодически меняя ее.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о признаках ядовитых грибов:

- четкое знание отличительных признаков ядовитых грибов, особенно бледной поганки (утолщение у основания ножки гриба, «воротничок» на ножке, белые пластинки, не меняющие цвет с возрастом (в отличие от шампиньонов), шляпка белая, желтоватая, зеленоватая);

- помнить, что некоторые съедобные грибы (опенок осенний, сыроежка и др.) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.