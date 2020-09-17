Убийца из Энгельса зарезал соседа за сомнения в сексуальной ориентации

В Энгельсе Саратовской области направлено в суд уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — ранее уже судимый за особо тяжкое преступление 53-летний мужчина.

Следствие считает, что вечером 4 июля он вместе с сожительницей распивал спиртное в общежитии поселка Приволжский. К ним присоединились соседи, один из которых был уже изрядно пьян и вел себя агрессивно.

Мужчина с сожительницей ушли к себе, но 32-летний собутыльник увязался за парой. В чужой комнате он продолжил дерзить и усомнился в сексуальной ориентации хозяина. Тот ранее уже был судим за убийство и не стал терпеть — он схватил нож и ударил оскорбившего его в шею.

Раненый скончался на месте.

Свою вину мужчина признал и был арестован. Дело передано в суд.

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