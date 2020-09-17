В поселке под Саратовом мужчина готовил обед и убил сына сковородкой и ножом

Дело об убийстве в Лысогорском районе направлено в суд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области за убийство 41-летнего мужчины будут судить его 62-летнего отца.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в поселке Раздольное Лысогорского района.
С утра 11 июня они распивали алкоголь у себя дома. В середине дня сын отправился в магазин за добавкой, а отец начал готовить обед. Вернувшись, мужчина затеял ссору и не только обругал родителя, но и замахнулся на него.
В ответ 62-летний отец ударил его по голове сковородкой с едой, а потом ножом в шею. Когда сын упал, мужчина нанес еще 11 ударов ножа в шею.
Потерпевший скончался на месте, а отец позвонил соседям и все рассказал.
Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд.
Мужчина признал свою вину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Прохожие в Энгельсе нашли труп на газоне
На лице погибшего имелись ссадины
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.