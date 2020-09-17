В поселке под Саратовом мужчина готовил обед и убил сына сковородкой и ножом

Дело об убийстве в Лысогорском районе направлено в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области за убийство 41-летнего мужчины будут судить его 62-летнего отца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в поселке Раздольное Лысогорского района.

С утра 11 июня они распивали алкоголь у себя дома. В середине дня сын отправился в магазин за добавкой, а отец начал готовить обед. Вернувшись, мужчина затеял ссору и не только обругал родителя, но и замахнулся на него.

В ответ 62-летний отец ударил его по голове сковородкой с едой, а потом ножом в шею. Когда сын упал, мужчина нанес еще 11 ударов ножа в шею.

Потерпевший скончался на месте, а отец позвонил соседям и все рассказал.

Свою вину мужчина признал, дело направлено в суд.

Мужчина признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

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