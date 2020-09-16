Вода может вернуться в дома саратовцев уже утром

Работы идут с опережением графика

Завершились работы по вводу в эксплуатацию первой части водовода в Саратове: от «Хэппи Молл» до Сокурского тракта.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы идут с опережением графика на 12 часов.

- Благодаря слаженной и оперативной работе специалистов КВС мы фактически за сутки выполнили двойной-тройной объем работы. По состоянию на 20:00 наши сотрудники полностью завершили монтажные и сварочные работы, и переходят к заключительному этапу - заполнению нового водовода. Таким образом уже завтра часть абонентов проснется с холодным водоснабжением, а к обеду-вечеру вода должна дойти до абсолютно всех жителей Ленинского и Кировского районов, — отметил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

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Напомним, новый водовод диаметром 1000 мм и протяженностью 3,2 км. По словам первого замглавы администрации Ленинского района Дмитрия Чубукова, в ближайшее время все жители района смогут почувствовать улучшение качества воды.

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