Флаги и гербы районов Саратовской области защитят законом

Тему наказания за надругательство над официальными символами районов Саратовской области обсудили 16 сентября на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

С инициативой ввести административное наказание за несоответствующее использование гербов и флагов выступили представители Татищевского района. Предлагается также полномочиями по составлению протоколов о нарушении наделить соответствующий орган МСУ с дальнейшей передачей документа в мировой суд.

Депутаты поинтересовались, что значит надругательство и почему это не прописано в законопроекте. Председатель комитета Николай Бушуев пояснил, что учесть все случаи невозможно.

- Но судебная практика по таким дела сложилась. Как правило, это циничное отношение к символам: срывы, нанесение неприличных надписей и т. д. Суд разберется, — сказал Бушуев.

На заседании отметили, что глав муниципалитетов тоже будут наказывать за потрепанные флаги и гербы у зданий администраций.

Законопроект депутаты вынесли на заседание Саратовской областной думу для принятия в первом и втором чтении.