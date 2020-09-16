Олимпийский чемпион Илья Захаров собирается создать свою академию

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду из Саратова Илья Захаров собирается создать свою академию.
- Многие спрашивают про мою деятельность, как тренера. Скоро откроется Дворец водных видов спорта. Я хочу создать свою академию, где будут работать опытные профессиональные тренера, и там воспитывать новых чемпионов, — написал на своей странице в Instagram Илья Захаров.
По словам Олимпийского чемпиона, сам он профессионально не занимается тренерской деятельностью.
Напомним, в ноябре 2019 года Захаров объявил о завершении спортивной карьеры.
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