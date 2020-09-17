Саратовский Гидрометцентр пообещал комфортную погоду в четверг

В Саратовской области сегодня, 17 сентября, ожидается день без осадков.

- Будет переменная облачность. Днем ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с по региону и 5–10 м/с — по Саратову, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным Саратовского Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +16…+21 градуса по области, а в Саратове — до +20.

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