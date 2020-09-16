Чиновники пояснили, как насчитали прожиточный минимум саратовских пенсионеров в 8 276 рублей

Законопроект о прожиточном минимуме для пенсионера обсудили 16 сентября на комитете по социальной политике Саратовской областной думе.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Жуковская сообщила, что согласно всем расчетам, на 2021 год эта сумма составит 8 276 рублей. Она также пояснила, что учитывалась федеральная методика и региональная стоимость потребительской корзины.

Представленная цифра депутатов не устроила. Они попросили объяснить, как производились расчеты. Представительница Саратовстата пояснила, что во внимание берутся четыре города: Балаково, Балашов, Саратов, Ртищево, где на 260 точках наблюдается динамика цен на продукты и формируется средняя стоимость.

- Исходя из этого, цена на продукты выросла в среднем на 6,6%, — сообщила представительница Саратовстата.

Жуковская дополнила, что саратовская корзина занимает третье место в России по дешевизне, отсюда и такая цифра. Она также отметила, что ее состав в октябре будет обсуждаться и меняться, и к вопросу прожиточного минимума для пенсионеров еще в этом году предстоит вернуться.

- Сейчас люди употребляют другие продукты, а не те, что были 20–30 лет назад, и это нужно учесть, — заметил депутат Вадим Рогожин.

- Мы сейчас вынуждены проголосовать за этот законопроект, хотя сумма в 8 276 нас не устраивает, но тогда 77,5 тыс. пенсионеров останутся без федеральной доплаты. К этому вопросу мы вернемся, когда будет обсуждаться новый состав потребительской корзины, — резюмировал председатель комитета Иван Дзюбан.

Проект рекомендовали для принятия на заседании Саратовской областной думы.

Отметим, прожиточный минимум пенсионеров Москвы — порядка 17 тыс. рублей.