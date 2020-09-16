В Саратове будут судить покусавшую полицейского хозяйку собак

Во Фрунзенском районе Саратова будут судить 44-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в применении насилия к полицейскому при исполнении.

- Следствие считает, что около 12 часов дня 8 апреля 2020 года участковый пришел по вызову в дом на улице Шелковичная. Стража порядка вызвали жильцы. Они жаловались на соседку, которая держала в квартире собак, но не следила за ними, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранитель и зоозащитники попытались освободить запертых животных, но хозяйка воспротивилась этому и стала проявлять агрессию.

Участковый вызвал подкрепление. На место прибыли двое сотрудников ППС и попытались успокоить дебоширку, но она укусила одного за предплечье, а второго ударила головой по голове.

Во время расследования она подалась в бега, ее объявили в розыск. Однако полицейские нашли беглянку, ее заключили под стражу.

Своей вины она не признает, но доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд.

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