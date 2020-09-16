Панков: Выплаты ректорам привяжут к зарплатам сотрудников вузов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил о предложении спикера ГД Вячеслава Володина привязать размер надбавок к зарплате ректора к количеству высокооплачиваемых сотрудников вуза.

- Сегодня в рамках правительственного часа с министром науки и высшего образования Фальковым спикер напомнил о поручении президента об оплате труда работников высшей школы. Она должна составлять две средних по экономике региона. В реальности ситуация другая. Вячеслав Володин справедливо отметил, что зарплата, к примеру, доцента иногда до 15 раз меньше зарплаты ректора или проректора. И тогда о какой мотивации работать в вузах может идти речь?

Фальков согласился с предложением Володина и сказал, что подпишет соответствующие изменения в приказ, чтобы стимулирующие выплаты ректорам были привязаны к тому, сколько сотрудников их вузов получают две средние зарплаты по региону, - написал Панков.

Он также отметил, что Госдума обратится правительство с предложением ввести единые критерии для выплаты премий ректорам всех вузов страны, независимо от того, какому ведомству они подчиняются.