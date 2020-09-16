В Марксе экс-сотрудника администрации осудили за мошенничество с квартирой

В Марксе Саратовской области осудили бывшего начальника управления по жилищной политике администрации Марксовского района за мошенничество.

- Сотрудник администрации, используя служебное положение и информацию о муниципальных квартирах, в 2013 году подделал договор социального найма двухкомнатной квартиры. Он предоставил жилье гражданину, не состоящему на учете в качестве нуждающегося в нем. Таким образом, недвижимость была оформлена на подставное лицо, чтобы потом ее продать, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Своими действиями мужчина нанес Марксу материальный ущерб более 967 тыс. рублей.

В отношении экс-начальника управления возбудили дело. Суд принял во внимание полное возмещение и приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком 2,5 года и лишением права занимать должности в определенных местах на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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