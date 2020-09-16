Масштабное отключение воды в Саратове: В ООО КВС отметили рекордно низкое число звонков от населения

В ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» сообщили что по графику идет процесс ввода в эксплуатацию построенного водопровода метрового диаметра и протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта. Напомним, из-за этих работ на 45 часов отключено водоснабжение у 250 тысяч жителей Саратова в Ленинском и Кировском районах.

В Контакт-центре ООО «КВС» сообщили о рекордно-низком количестве звонков и обращений в связи с отключением.

- Ежедневно среднее значение поступающих звонков составляет от 700 до 1000, но сегодня данный показатель равен 647, что демонстрирует осведомленность абонентов о реализуемых мероприятиях. Мы искренне благодарим жителей за проявленное понимание и за своевременный запас воды, - отметила Наталия Дёрина начальник Центра по работе с абонентами.

Напомним, накануне отключения, вечером 15 сентября, фиксировался высокий водозабор - население заполняло емкости водой.