Обиженный житель Коммуны под Саратовом палкой избил односельчанина

В Воскресенском районе Саратовской области осудили 36-летнего жителя села Коммуна. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

- Мужчина пил дома и вспомнил о конфликте с 43-летним односельчанином. На этой почве он пошел к нему в гости, и граждане снова поругались. Злоумышленник схватил деревянную палку и избил ею хозяина жилища, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

За это преступление суд ограничил жителю Коммуны свободу на девять месяцев.

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