В Саратове поданы в суд заявления об аннулировании лицензий у шести управляющих компаний

В суд будут поданы заявления об аннулировании лицензий у шести управляющих компаний. Такое решение принято по итогам заседания лицензионной комиссии Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции, речь идет об ООО «РосСтройСервис», ООО «Управляющая компания №1», ООО «Управляющая компания Промстроймонтаж», ООО «ЖЭК Октябрьский», ООО «Управляющая компания «Комфорт», ООО «Сторожевская управляющая компания».

Все шесть признаны банкротами и из реестра лицензий исключены все дома, которыми они управляли.

При этом выданы четыре новые лицензии: ООО «Поволжское УЖФ», ООО «Сенной», ООО «УК «Лад-Комфорт», ООО «Простор».