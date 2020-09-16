У психически нездорового саратовца забрали автомобильные права

В Кировском районе Саратова у психически нездорового мужчины забрали автомобильные права.
- В сентябре 2012 года 45-летний мужчина получил водительское удостоверение категории «В». Позднее выяснилось, что он состоит на диспансерном наблюдении у врача-психиатра, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
При наличии диагноза вождение является небезопасным, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.
Суд по иску прокуратуры прекратил действие прав мужчины.
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