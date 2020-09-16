Еще одна школа в Саратовской области из-за коронавируса ушла на дистанционное обучение

В Саратовской области школа №3 в Балашове перешла на дистанционное обучение.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, там коронавирусом заболел педагог.

Напомним, закрылись также школы: №14 в Вольске, имени Гавва в Федоровке Федоровского района, в селе Мироновка Питерского района, в селе Логиновка Краснокутского района.

В пяти школах обучаются 1 281 ребенок и работает 126 педагогов.

Также из-за случаев коронавируса заниматься на дому будут ученики 25 классов в 21 школе области — это 596 человек.

К тому же на самоизоляцию закрыли группы студентов Краснокутского политехнического лицея. Общее количество — 12 человек.

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