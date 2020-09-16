В Саратовской области директора сельских школ будут меньше платить за ЖКУ

Тему предоставления льгот сельским работникам системы образования рассмотрели 16 сентября на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы.

Представители регионального министерства образования отметили, что список тех, кому положены компенсации за газ, воду, электроэнергию и жилплощадь, необходимо расширить.

Речь, прежде всего, о директорах школ, их заместителях и технических работниках образовательных организаций. Парламентарии отметили, что они не занимаются непосредственно педагогической деятельность, но от их работы многое зависит.

Таковых в Саратовской области сейчас 509 человек. Законопроект подразумевает дополнительные расходы на это из областного бюджета. К тому же после его принятия исчезнут противоречия с федеральным законом.

Документ парламентарии решили вынести на ближайшее заседание облдумы.