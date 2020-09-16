В Саратовской области запретят продавать детям зажигалки и баллончики с газом

В Саратове зажигалки запретят продавать детям Фото: Ольга Симонова

Тему ограничения розничной продажи несовершеннолетним товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, обсудили 16 сентября на комитете по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий Саратовской областной думы.

Депутаты предложили запретить продавать детям и подросткам зажигалки, баллончики для их заправки, баллончики для туристических плит.

Дело в том, что в России, в том числе и Саратовской области отмечается распространение такого явления как сниффинг – несовершеннолетние вдыхают газ, получая таким образом токсикологическое опьянение. Как утверждают медики, это приводит к аритмии и остановке сердца. Среди погибших снифферов большинство подростки от 14 до 17 лет, уже 148 человек. В группе риска находятся также дети от 10 до 14 лет — еще 29 смертельных случаев.

. Фото: Алексей ФОКИН

По данным Следственного комитета РФ, с каждым годом летальных исходов благодаря сниффингу становится все больше: 2016 — 64, 2017 — уже 142, 2018 — 154 случая.

В нашем регионе уже зафиксировали два смертельных случая: один непосредственно в Саратове, другой – в Вольске.

Предлагается также ввести административную ответственность за продажу газа подросткам и штрафовать физические лица на сумму от пяти до восьми тысяч рублей, должностные лица — от девяти до 15 тысяч рублей, юридические — от 20 до 50.

Депутаты считают, что законопроект положительно скажется на здоровье подрастающего поколения. Документ решено отправить для оценки его регулирующего воздействия на экономические процессы.