В Саратовской области из 59 квартир для медиков смогли купить только одну

Вопрос обеспечения медиков служебным жильем обсудили 16 сентября на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, на покупку квартир в районах планируют потратить 50 млн рублей. Источник финансирования – областной бюджет, деньги уже заложены.

В ходе обсуждения выяснилось, что первый этап аукционов уже прошел, но из 59 заявок сработала только одна, и пока купили только одну квартиру в Федоровском районе.

Чиновники минздрава отметили, что в настоящий момент районные медорганизации получили задания поработать с продавцами недвижимости и донести до них информацию об аукционах.

До конца года 50 млн планируют освоить.

Депутаты решили вынести проект закона на ближайшее заседание областной думы, а также периодически заслушивать отчет о динамике приобретения служебного жилья для медработников.