В Питерке водитель Nexia слетел в кювет

В Питерке случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Питерке Саратовской области вчера вечером, 15 сентября, случилось ДТП.

- В 18:55 на Автодорожной улице 53-летний водитель Daewoo Nexia неправильно расположил свой автомобиль на дороге и вылетел в правый кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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