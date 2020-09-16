В Саратове сын до смерти забил мать из-за отказа дать денег на выпивку

В Заводском районе Саратова вынесен приговор 58-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в причинении смерти матери.

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля 2020 года в коммунальной квартире на Фабричной. Мужчина распивал алкоголь с сожительницей и, когда спиртное кончилось, начал требовать денег у 81-летней матери. Пенсионерка отказала и нелестно отозвалась о пагубных привычках пары. В ответ разъяренный сын избил ее руками и ногами и вытащил тело в другую комнату.

На следующий день обнаружилось, что престарелая женщина не дышит. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть из-за тупой сочетанной травмы тела.

Своей вины мужчина не признал, но суд счел доказательств достаточными и приговорил его к 9,5 года в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.