На Чернышевского Hyundai на переходе сбил женщину

В Волжском районе Саратова вчера, 15 сентября, иномарка сбила женщину.

- Авария произошла в 17:00 напротив дома №151 по улице Чернышевского. 50-летний водитель Hyundai на пешеходном переходе наехал на 54-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшую госпитализировали.

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