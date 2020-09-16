На Чернышевского Hyundai на переходе сбил женщину

В Волжском районе Саратова вчера, 15 сентября, иномарка сбила женщину.
- Авария произошла в 17:00 напротив дома №151 по улице Чернышевского. 50-летний водитель Hyundai на пешеходном переходе наехал на 54-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшую госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.