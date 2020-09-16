В Саратове у старика из больницы женщина украла кошелек

В Волжском районе Саратова полиция вчера, 15 сентября, раскрыла кражу.

- В отдел 12 ноября обратился 81-летний мужчина и рассказал, что у него из сумки, оставленной в больнице на диване, украли кошелек, в котором было 5 050 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция десять месяцев искала подозреваемого и нашла. Ей оказалась 45-летняя следственно-арестованная рецидивистка, не раз привлекавшаяся за кражи.

Женщина призналась в преступлении, но деньги не отдала — уже успела потратить.

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