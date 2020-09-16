Под Саратовом гонщик на «Калине» врезался в «Гранту»

В Хвалынском районе произошла авария Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Хвалынском районе вчера вечером, 15 сентября, столкнулись две «Лады».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, в 19:40 на 93-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 64-летний водитель «Калины» на большой скорости не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Гранту», которой управлял 56-летний мужчина.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Обоих шоферов госпитализировали.

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