В Энгельсском районе безработный мужчина украл из магазина 32 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу из поселка Придорожный Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 7 на 8 сентября неизвестный выдавил створки оконной рамы, залез внутрь и забрал 32 тыс. рублей.

Вчера, 15 сентября, предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний безработный гражданин, который успел потратить чужие средства на себя.

На мужчину завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

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