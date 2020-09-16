В отстойнике под Саратовом три месяца плавал труп мужчины

Труп пробыл в воде 3-4 месяца Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Расково под Саратовом обнаружили труп неизвестного мужчины.

- По предварительным данным, местный житель вчера вечером, 15 сентября, обнаружил в заполненной водой яме отстойника заброшенного здания канализационно-насосной станции тело. Прибывшие спасатели извлекли тело, а следователи организовали доследственную проверку, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Труп нашел житель поселка Расково Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас устанавливается личность мужчины, он пробыл в воде не менее 3-4 месяцев. На вид мужчине около 40–45 лет, на нем надета куртка синего цвета на молнии с надписью «Colambia», кофта темно-коричневого цвета с молнией в области груди, брюки черные с ремнем, черные носки, ботинки черные на шнуровке.

Также назначена судмедэкспертиза, чтобы определить точную причину смерти.

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