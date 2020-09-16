Прохожие в Энгельсе нашли труп на газоне

Тело человека лежало на газоне
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области прохожие нашли труп человека на газоне у дома №21 по улице Лермонтова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Была начата доследственная проверка для установления точной причины смерти. Эксперт обнаружил ссадины на лице мужчины. Также удалось установить личность погибшего — это 44-летний житель Энгельса.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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