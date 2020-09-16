В Саратове мужчина пришел к соседке и умер на пороге

Трагедия разыгралась в доме на Гвардейской Фото: СУ СКР по Саратовской области

На улице Гвардейская в Саратове умер молодой мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась на глазах местной жительницы.

Предварительно установлено, что днем 15 сентября в квартиру женщины постучался 25-летний сосед. Когда она открыла дверь, молодой человек пожаловался на плохое самочувствие и упал на пол. Еще некоторое время он жил, но к приезду скорой помощи уже умер.

На место прибыли следователи СУ СКР. Эксперт обнаружил на теле погибшего ссадины. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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