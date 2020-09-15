В 22 школах и восьми детсадах Саратовской области выявили коронавирус

На сегодняшнем заседании координационного совета и.о.министра образования региона Елена Нерозя рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области.

Новая инфекция выявлена в 30 образовательных учреждениях, это 22 школы и восемь детсадов — три из которых ушли на полную самоизоляцию. В каждом из них заболело по одному ребенку и двум воспитателям.

В остальных детсадах отдельные группы переведены на самоизоляцию из заболеваемости работников и детей. В Саратовской области четыре школы, а это 532 ученика, полностью ушли на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у педагогов, по одному в каждой школе.

На самоизоляции находятся 28 классов из образовательных учреждений региона, онлайн знания получают 538 школьников.

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