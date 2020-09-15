Минздрав Саратовской области о поставках вакцины от коронавируса: Ожидаем до 21 сентября

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на сегодняшнем заседании координационного совета отметил рост заболеваемости коронавирусом в мире и Европе.

В России рост числа заражений связывают с началом учебного года. За сутки госпитализировано 178 больных, за две недели число госпитализаций также выросло, в 1,2 раза больше людей стали ложиться в стационары. Сейчас в специализированных больницах с подтвержденным диагнозом коронавируса лечатся 1275 человек. - Специалистами центра имени Сеченова было рекомендовано создание резерва коек за счет перевода выздоравливающих от короны больных на операционные койки, и освобождение коронавирусных мест для тяжелых пациентов. Готовятся соответствующие решения, — рассказал замминистра.

Сегодня в области работают восемь компьютерных томографов, до 2020 года ни одного не было в поликлиниках. От гриппа привиты 220 тыс. жителей региона, что составляет 14% от плана.

- Поставка вакцины от COVID-19 к нам в область ожидается до 21 сентября. Первыми будут прививаться врачи и медработники. Особое внимание уделяем предотвращению заболеваемости в школах, детсадах, казармах, — сказал Денис Грайфер.

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