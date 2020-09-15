Губернатор Радаев потребовал сократить сроки отключений воды в Саратове

На сегодняшнем заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил затяжки по вопросу подготовки к отопсезону, учащение отключения горячей воды и длительные вскрышные работы на улицах города. На все это все больше жалуются жители.

- В частности, на 2-й Садовой улице, в районе 3-й советской больницы движение перекрыто с 30 августа. … Такая ситуация — недопустима, учитывая, что трасса узловая. Здесь очевидная недоработка энергетиков совместно с городом. Заблаговременная координация действий, поиск объездных маршрутов, рациональная организация движения с привлечением ГИБДД, информирование граждан могли бы снять остроту проблемы. Но этого не произошло. В результате люди испытывают затруднения. Похожая ситуация и на других оживленных магистралях в центре города - еще по нескольким адресам не завершены работы, — отметил Радаев.

Он подчеркнул, что такого не должно повториться, когда завтра жителей Кировского и Ленинского районов, а это 250 тысяч человек, ждет отключение холодной воды почти на двое суток.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.