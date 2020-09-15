В Саратове перед выходными случатся заморозки

На выходных будет дождливо и прохладно Фото: Екатерина Семенова

В Саратове к выходным ожидается резкое понижение температуры воздуха и заморозки, рассказала «КП-Саратов» синоптик первой категории отдела прогнозирования Саратовского Гидрометцентра Лариса Васильева. Она рассказала о погоде на вторую половину недели и выходные 19-20 сентября.

Всю неделю в Саратовской области сохраняется повышенный ветровой режим.

- В четверг ожидается холодная ночь — от +2 до +7, местами заморозки до -1 градуса. Но днем будет тепло — +17…+22 градуса, на юго-западе региона — до +26. То есть четверг будет самым благоприятным на этой неделе, — сообщила специалист.

Она также отметила, что в пятницу ожидается выход очередного атлантического циклона и благоприятная температура воздуха — 20–25 градусов тепла, однако возможны дождь, гроза, усиление ветра.

- Ожидается также очень резкое понижение температурного фона с пятницы на субботу на 10 градусов, — предупредила Лариса Васильева, подчеркнув, что выходные грядут прохладные.

В целом климатическая осень, которая характеризуется своей неустойчивостью, наступила.