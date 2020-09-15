Юлия Литневская приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса «Героическая летопись Победы»

В Культурном центре Армянской общины прошло награждение победителей и лауреатов, участвовавших в открытом заочном конкурсе «Героическая летопись Победы», который был организован Армянской общиной Саратовской области «Крунк».

Победителями и лауреатами в конкурсе, посвященном 75-летию Великои Победы, стали более 20 школьников Саратова и области. Каждому из ребят были вручены грамоты и медали. На мероприятии присутствовали региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, министр внутренней политики и общественных отношении Саратовской области Наталья Трошина, председатель Общественной палаты Саратовской области, директор саратовского Музея боевой и трудовой славы Борис Шинчук и другие.

Награждая вице-президента Армянской общины Саратовской области «Крунк» Араика Косяна Благодарственным письмом Саратовской областной думы, Юлия Литневская отметила, что даже пандемия не помешала дружной семье общины «Крунк» провести все мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы. Это различные патриотические акции, а также сбор подписей для присвоения Саратову звания Города трудовой доблести. За всеми мероприятиями можно было следить в режиме онлаи н через социальные сети.

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- Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным небом в свободной стране. В тылу и на передовой, не щадя сил и жизни, преодолевая трудности, люди выполняли свой гражданский долг. Культурная память времен Великой Отечественной войны — это летопись Родины, наполненная надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к Отчизне, и такие мероприятия яркое доказательство того, что День Победы — это праздник всех поколений на все времена. Мы верим, что внуки и правнуки победителей будут также крепко любить Родину, хранить традиции и помнить о доблести и мужестве свои предков, — отметил президент Армянской общины «Крунк» Гамлет Шароян.

- Любовь — это всегда труд. Любить — значит созидать. Церемония подведения итогов творческих конкурсов, организованных Армянской общиной Саратовскои области «Крунк», приуроченная к юбилею города, стала подтверждением этой истины. Уважая своих праотцов, вы научитесь уважать себя — рефреном звучало в каждом приветственном слове, адресованном юным победителям, наследникам победителей, — поделилась впечатлениями от участия в акции с подписчиками своего Instagram-аккаунта @litnevskaya.jm Юлия Литневская.

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