Итоги летнего свадебного сезона подведут в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов»

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В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция начальника управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлии Пономаревой на тему: «Итоги летнего свадебного сезона 2020 года».

Темами для обсуждения станут: статистика заключения браков и разводов в 2020 году; браки с иностранцами; «свадебный бум» и «красивые даты» 2020 года.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».