В министерстве здравоохранения Саратовской области выявили случаи коронавируса

У сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области выявили случаи коронавируса.

- Пандемия продолжает шагать по планете. Всемирная организация здравоохранения вчера зафиксировала самый высокий показатель за все время. Конечно, работники министерства не остаются в стороне — вчера у двух ведущих сотрудников министерства при обследовании был определен положительный результат по коронавирусу, — рассказал в видеообращении на аккаунте Минздрава в Инстаграм министр Олег Костин.

Часть сотрудников теперь уйдет на карантин. Также, по словам Костина, вчера выполнили более 60 тестов других сотрудников, и они оказались отрицательными.

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