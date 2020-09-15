Кровавая драма на зимнем пляже в Саратове: суд отказался смягчать приговор убийце

Убийство произошло на пляже в Саратове. Фото регионального СУ СКР
Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор убийце и оставил в силе приговор к десяти годам колонии строгого режима мужчине, зарезавшего своего 46-летнего отчима.
Убийство произошло зимней ночью в декабре 2019 года на территории городского пляжа в Саратове. После совместной пьянки 29-летний ранее неоднократно судимый житель Саратова искромсал ножом своего отчима, который работал там сторожем — бил в грудь и живот много раз. После скрылся с места преступления, но был задержан.
Волжский районный суд признал его виновным и назначил ему десять лет колонии строго режима.
Осужденный посчитал что его наказали слишком суров и подал апелляцию.
Прокурор, участвовавший в рассмотрении данного уголовного дела в суде апелляционной инстанции, доводы жалобы счел несостоятельными и просил в их удовлетворении отказать, поскольку назначенное судом наказание являлось справедливым.
Судебная согласилась, что приговор справедлив.
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