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Власти отказали саратовцам в спиле деревьев, и одно из них упало на детскую площадку

Горожане предполагают, что осенью дубы будут падать чаще
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Дерево упало на детскую площадку. Фото из соцсети

Дерево упало на детскую площадку. Фото из соцсети

В Заводском районе Саратова 12 сентября на детскую площадку упало дерево.

Как отмечает местный житель Дмитрий Теряев в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось в поселке Увек. Никто не пострадал, но, по словам молодого человека, дети находятся в опасности, так как деревья растут на бугре, которые «оползает».

- Жители домов изначально просили власти опилить деревья. Власти не отреагировали по сей день. Куда только не обращались с данным вопросом, так как осуществить опиловку деревьев своими силами невозможно, дубы очень мощные и высокие, — написал Дмитрий и прикрепил фото упавшего зеленого насаждения.

Фото из соцсети

Фото из соцсети

Жители Увека предполагают, что осенью деревья будут падать чаще из-за предстоящей непогоды. К тому же, по словам Теряева, эта детская площадка считается единственной в поселке.

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ЧП