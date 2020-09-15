В Саратовской области назначен новый начальник почты

Сергей Дубровин

Новым руководителем Управления федеральной почтовой связи Саратовской области назначен Сергей Викторович Дубровин. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном УФПС.

Ранее Дубровин возглавлял Тольяттинский почтамт в Самарской области. До прихода в АО «Почта России» он занимал руководящие должности в коммерческих компаниях и организациях.

Дубровин получил квалификацию юриста в Саратовском военном институте внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, а затем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) закончил обучение по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2019).

Сообщается, что среди первоочередных задач, которыми предстоит заняться в Саратовской области, Сергей Дубровин выделил развитие новых форматов обслуживания, улучшение существующих бизнес-процессов, развитие и модернизацию сети отделений почтовой связи, повышение уровня клиентского сервиса.

Предшественник Дубровина, Александр Анохин, бывший менеждер «Пятерочки», проработал на этом посту семь месяцев. Работавший до него Булат Ахметзянов был уволен летом 2019 года после обвинения в злоупотреблении полномочиями.